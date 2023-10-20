Даниэль Риккардо: «Процесс восстановления занял больше времени и оказался несколько более болезненным, чем ожидалось»

Восстановление после перелома запястья далось Риккардо тяжелее ожидаемого.

По словам пилота « », изначально травма казалась не такой серьезной, но после обследования выяснилось, что восстановление от перелома займет больше времени, чем ожидалось.

Риккардо пропустил в общей сложности пять Гран-при подряд – в «Альфа Таури» его заменял резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон. Теперь же Риккардо готовится к выступлению на .

«Ну, я бы сказал, что все прошло тяжелее, чем ожидалось. Но может это просто я оказался слабым. Так что, может, на самом деле все прошло и не тяжелее, чем я думал.

Как бы то ни было, когда инцидент только случился и мы знали, что я получил перелом, в целом ситуация с костью казалось нормальной. В том смысле, что залечить такую травму казалось довольно простой задачей.

Но потом, когда мы сделали операцию в Испании, были сделаны новые обследования, и состояние перелома оказалось хуже, чем предполагалось изначально. Так что в итоге процесс восстановления занял больше времени и оказался несколько более болезненным», – рассказал .

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