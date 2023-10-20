Даниэль Риккардо: «Процесс восстановления занял больше времени и оказался несколько более болезненным, чем ожидалось»
Восстановление после перелома запястья далось Риккардо тяжелее ожидаемого.
По словам пилота «Альфа Таури», изначально травма казалась не такой серьезной, но после обследования выяснилось, что восстановление от перелома займет больше времени, чем ожидалось.
Риккардо пропустил в общей сложности пять Гран-при подряд – в «Альфа Таури» его заменял резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон. Теперь же Риккардо готовится к выступлению на Гран-при США.
«Ну, я бы сказал, что все прошло тяжелее, чем ожидалось. Но может это просто я оказался слабым. Так что, может, на самом деле все прошло и не тяжелее, чем я думал.
Как бы то ни было, когда инцидент только случился и мы знали, что я получил перелом, в целом ситуация с костью казалось нормальной. В том смысле, что залечить такую травму казалось довольно простой задачей.
Но потом, когда мы сделали операцию в Испании, были сделаны новые обследования, и состояние перелома оказалось хуже, чем предполагалось изначально. Так что в итоге процесс восстановления занял больше времени и оказался несколько более болезненным», – рассказал Риккардо.
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