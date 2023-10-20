«Уильямс» разместил флаг США на ливрее для Гран-при в Остине

«Уильямс» продемонстрировал специальную расцветку для Гран-при США.

Новая ливрея включает в себя флаг страны. Этап в Остине – домашний для новичка команды Логана Сарджента.

«Ред Булл» показал ливрею для Гран-при США, созданную болельщиками: «Стиль Техаса»

«Хаас» показал ливрею для Гран-при США со звездами и цитатой из Конституции

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Фото: сайт команды «Уильямс»