«Уильямс» разместил флаг США на ливрее для Гран-при в Остине

Теги Гран-при США Уильямс Формула-1 стиль Логан Сарджент ливреи Авто

«Уильямс» продемонстрировал специальную расцветку для Гран-при США.

Новая ливрея включает в себя флаг страны. Этап в Остине – домашний для новичка команды Логана Сарджента.

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Фото: сайт команды «Уильямс»

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