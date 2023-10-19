«Ред Булл» показал ливрею для Гран-при США, созданную болельщиками: «Стиль Техаса»

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 стиль ливреи Авто

«Ред Булл» посвятил ливрею для Гран-при США «штату одинокой звезды» – Техасу, где состоится гонка.

На заднем антикрыле изображен флаг штата, расцветка украшена звездами. Дизайн создан болельщиками.

«Стиль Техаса ⭐️. Как RB19 будет выглядеть в Остине», – написала команда.

Этап состоится в ближайшие выходные, с 20 по 22 октября.

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«Хаас» показал ливрею для Гран-при США со звездами и цитатой из Конституции

Фото: соцсети команды «Ред Булл»

1 комментарий

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Павел Дуро
Симпатичнее чем у Хааса.
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