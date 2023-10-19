Райкконен переехал в Комо ради картинговой карьеры сына Робина (GdS)

Последний чемпион « » переехал с семьей из Швейцарии в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, решение связано с началом карьеры в картинге Робина Райкконена – сына Кими. Финны выбрали город Комо, однако приобрели недвижимость не на берегу знаменитого одноименного озера, а в глубине населенного пункта. Утверждается, что семья Райкконенов купила «роскошное» имение, а также квартиру в историческом центре Комо.

В северной Ломбардии или в непосредственной близости от нее расположено большинство международных картинговых трасс в северной Италии. Сообщается, что Кими станет удобнее наблюдать и помогать восьмилетнему сыну, который недавно начал участвовать в соревнованиях по картингу.

5-летний сын Райкконена уже обгоняет Кими на трассе. Проехал 40 кругов на карте всего с одним разворотом