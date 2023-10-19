Кристиан Хорнер: «Перес много работает, чтобы преодолеть кризис»

Теги Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Хорнер ждет от Переса прогресса на Гран-при США.

Руководитель «Ред Булл» рассказал, что Перес активно работал на симуляторе, чтобы разобраться с определенными проблемами с болидом, с которыми сталкивался в последних гонках.

По словам Хорнера, команда делает все возможное, чтобы помочь и поддержать Переса:

«Серхио Перес много работает сверхурочно, чтобы преодолеть кризис и вернуть себе привычную форму. На прошлой неделе он три дня отработал на симуляторе, раньше он такого никогда не делал.

Мы отработали с Пересом три дня подряд, чтобы помочь ему разобраться в причинах возникновения некоторых проблем, которые, как ему кажется, возникли у него на этапах в Японии и Катаре. Я думаю, что Серхио добился значительного прогресса и в этот уик-энд проявит себя в полной мере. Он делает все, что только может, и это самое важное».

Хорнер также опроверг слухи о том, что команда поставила Пересу ультиматум – и может разорвать с гонщиком контракт, если по итогам сезона тот не займет второе место в общем зачете:

«Мы ничего такого не обсуждали и даже не рассматривали. Чеко – наш гонщик, и мы хотим поддержать его наилучшим образом».

«Ф-1» осталась супернагруженной: 7 интриг на 5 гонок!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anastasia Smelova
"На прошлой неделе он три дня отработал на симуляторе, раньше он такого никогда не делал." - хм, у кого же будут лучше результаты на равной машине, у Макса, живущего в симуляторах, или у Переса, который никогда (в РБ) и трёх дней в течении недели не проводил.

Не, ну заговор же, не иначе! Это всё Йос, Марко, и прочие виноваты!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrMassi
Ох тыж, три дня на симуляторе (и еще и говорят, что раньше такого не делал). Насколько я помню, Макс из этих симуляторов не вылезает… не удивительно, что между ними такая разница

Посмотрим, насколько это позволит чеко прибавить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lily White
Но Марко так не думает 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Кристиан Хорнер: «Перес много работает, чтобы преодолеть кризис»
Ищет новую команду на следующий год?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий