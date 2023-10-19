Кристиан Хорнер: «Перес много работает, чтобы преодолеть кризис»

Хорнер ждет от Переса прогресса на Гран-при США.

Руководитель « » рассказал, что Перес активно работал на симуляторе, чтобы разобраться с определенными проблемами с болидом, с которыми сталкивался в последних гонках.

По словам , команда делает все возможное, чтобы помочь и поддержать Переса:

« много работает сверхурочно, чтобы преодолеть кризис и вернуть себе привычную форму. На прошлой неделе он три дня отработал на симуляторе, раньше он такого никогда не делал.

Мы отработали с Пересом три дня подряд, чтобы помочь ему разобраться в причинах возникновения некоторых проблем, которые, как ему кажется, возникли у него на этапах в Японии и Катаре. Я думаю, что Серхио добился значительного прогресса и в этот уик-энд проявит себя в полной мере. Он делает все, что только может, и это самое важное».

Хорнер также опроверг слухи о том, что команда поставила Пересу ультиматум – и может разорвать с гонщиком контракт, если по итогам сезона тот не займет второе место в общем зачете:

«Мы ничего такого не обсуждали и даже не рассматривали. Чеко – наш гонщик, и мы хотим поддержать его наилучшим образом».

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