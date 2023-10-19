Гран-при США-2023 должен стать самой жаркой гонкой «Ф-1» в Остине

пройдет в нетипично жарких для осени условиях.

Прошлогодний этап стал самым жарким с момента появления гонки в Остине в календаре «Формулы-1» в 2012-м – дневная температура достигала 33 градусов. В этом году ожидается новый рекорд.

Согласно прогнозу , в пятницу температура поднимется до +35 во время квалификации, в субботу – до +34 во время спринта, в воскресенье во время гонки будет 33-34 градуса. Это существенно выше, чем средняя дневная температура в городе в данное время года (+27).

Издание RaceFans полагает, что Гран-при станет менее изнуряющим для гонщиков в сравнении с уик-эндом в Катаре благодаря более низкой влажности. Тем не менее, гонка на «Трассе Америк» может оказаться одной из наиболее требовательных с физической точки зрения в нынешнем сезоне.

Этап пройдет с 20 по 22 октября.

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