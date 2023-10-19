Журналист Кинкеро: «Ред Булл» выдвинул Пересу ультиматум до конца сезона, создается впечатление»

Роберто Кинкеро поделился рассуждениями о судьбе Серхио Переса в «Ред Булл».

Контракт Переса действует до конца сезона-2024, однако обозреватель итальянской версии Motorsport.com напомнил, что Даниэль Риккардо в аналогичной ситуации досрочно покинул « ». Теперь австралиец выступает за «Альфа Таури» и, по мнению Кинкеро, заменит Переса в «Ред Булл», если тот не прибавит до конца сезона.

«Порой мы видим в «Формуле-1» чистые спекуляции, не основанные ни на чем, но в случае Переса есть очевидные причины, подпитывающие слухи, которые появились в последние недели.

За этапы в , Сузуке и Лусаиле Перес заработал пять очков – меньше только у пилотов «Альфа Таури», « », « » и « », а также у Ланса Стролла, который, безусловно, выступает не лучшим образом. После Гран-при Катара руководитель команды Кристиан Хорнер весьма тактично указал на то, что «Ред Булл» необходим прогресс Переса – не столько ради нынешнего сезона (все задачи уже выполнены), но с прицелом на 2024 год, когда команде может потребоваться Серхио.

Создается впечатление, что Пересу выдвинули достаточно четкий ультиматум до клетчатого флага в Абу-Даби – дедлайна, когда он должен убедить команду, что преодолел самый тяжелый период в своей карьере в «Формуле-1». Хорнер и Марко вряд ли захотят гадать, увидят ли они в следующем марте в Бахрейне того же Переса, что в последних гонках.

Если Перес не покажет приемлемую конкурентоспособность в ближайшие пять гонок, план выглядит ясным: Даниэль Риккардо вернется туда, где был до конца 2018 года, а именно в пару к Ферстаппену, Лиам Лоусон займет его место в «Альфа Таури».

Главная причина, почему Перес все еще является напарником Ферстаппена в «Ред Булл» – недостаток альтернативных вариантов. Программа «Ред Булл» в последние годы работает не лучшим образом – дошло до того, что Риккардо, которого выгнали из «Макларена», пригласили в «Альфа Таури».

Травма Даниэля в практике перед Гран-при Нидерландов стала глотком свежего воздуха для Переса, так как помешала Риккардо выступить на пяти этапах, по ходу которых он точно мог бы убедить Хорнера и Марко, что стоит рискнуть. Теперь у австралийца еще пять Гран-при, и мы увидим борьбу двух гонщиков с разными задачами на трассе за одну и ту же цель в 2024 году.

Такую ситуацию «Ред Булл» не планировал – в противном случае он не стал бы объявлять Цуноду и Риккардо пилотами «Альфа Таури» [на сезон-2024] перед Гран-при Японии. Но между Сузукой и Лусаилом Перес не продемонстрировал никаких признаков прогресса, и это все усложнило», – написал Кинкеро.

Марк Хьюз: «Уход Переса из «Ф-1» в конце 2023-го позволит Серхио избежать публичного увольнения из «Ред Булл»

Риккардо вернут в «Ред Булл» в случае ухода Переса в конце 2023 года (AMuS)