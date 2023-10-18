Даниэль Риккардо: «Здорово вернуться. Моя рука наконец-то в порядке»

Риккардо с нетерпением ждет возвращения в гонки после травмы.

Пилот «Альфа Таури» из-за перелома запястья был вынужден пропустить в общей сложности пять Гран-при. Вместо него за команду временно выступал Лиам Лоусон.

Теперь же Риккардо восстановился после травмы и готовится принять участие в .

«Здорово вернуться. Моя рука наконец-то в порядке, ощущения все лучше. Я поработал на симуляторе перед Гран-при Катара, но посчитал, что пока находился в не оптимальном состоянии. С тех пор я много тренировался и продолжил работать на симуляторе.

Было непросто смотреть гонки в качестве зрителя. Я очень ждал возможности вернуться в «Формулу-1» и потом брать вынужденную паузу после всего двух проведенных Гран-при было очень тяжело.

С тех пор, как я последний раз управлял болидом « », он стал заметно лучше. И я уже имел возможность получить представление о работе обновленного болида на симуляторе. Хотя настоящие ощущения можно получить только на гоночной трассе. И я с нетерпением жду возможности выступить на «Трассе Америк» в Остине», – рассказал .

«Ф-1» осталась супернанагруженной: 7 интриг на 5 гонок!