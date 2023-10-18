Даниэль Риккардо: «Здорово вернуться. Моя рука наконец-то в порядке»

Теги Гран-при США Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Риккардо с нетерпением ждет возвращения в гонки после травмы.

Пилот «Альфа Таури» из-за перелома запястья был вынужден пропустить в общей сложности пять Гран-при. Вместо него за команду временно выступал Лиам Лоусон.

Теперь же Риккардо восстановился после травмы и готовится принять участие в Гран-при США.

«Здорово вернуться. Моя рука наконец-то в порядке, ощущения все лучше. Я поработал на симуляторе перед Гран-при Катара, но посчитал, что пока находился в не оптимальном состоянии. С тех пор я много тренировался и продолжил работать на симуляторе.

Было непросто смотреть гонки в качестве зрителя. Я очень ждал возможности вернуться в «Формулу-1» и потом брать вынужденную паузу после всего двух проведенных Гран-при было очень тяжело.

С тех пор, как я последний раз управлял болидом «Альфа Таури», он стал заметно лучше. И я уже имел возможность получить представление о работе обновленного болида на симуляторе. Хотя настоящие ощущения можно получить только на гоночной трассе. И я с нетерпением жду возможности выступить на «Трассе Америк» в Остине», – рассказал Риккардо.

«Ф-1» осталась супернанагруженной: 7 интриг на 5 гонок!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий