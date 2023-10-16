Джордж Расселл: «Слова Алонсо срезонировали со мной, я стал больше наслаждаться моментом»

Джордж Расселл рассказал, как мудрость Фернандо Алонсо изменила его взгляды.

Гонщик « » признался, что после летнего перерыва стал по-новому смотреть на «Формулу-1» из-за изречения соперника из « ».

«Я слушал подкаст, в котором Фернандо говорил: если бы он мог поменять что-то одно в своей карьере, то больше наслаждался бы моментом в молодости. Думаю, это срезонировало со мной, потому что я живу своей мечтой, но при этом очень сосредоточен. Я чувствую, что являюсь настоящим профессионалом.

Я обращаю внимание на все детали, выкладываюсь по полной и порой забываю наслаждаться моментом вместе с окружающими людьми, получать удовольствие от тех мест, что я посещаю, улыбаться, а не просто быть на 120 процентов серьезным парнем, который сосредоточен на всех деталях.

Это не означает, что я в какой-либо степени поступился профессионализмом, однако, пожалуй, я стал получать больше удовольствия от жизни, от окружения, от людей, которые ждут меня дома, от жизненной ситуации. Я стал гораздо счастливее. Я учусь новым вещам, о которых и не мечтал, так что в целом все хорошо», – заявил в подкасте Beyond the Grid.

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