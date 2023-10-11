Андреа Стелла: «Пиастри является отличным ориентиром для Норриса, даже будучи новичком «Формулы-1»

Стелла считает соперничество Норриса и Пиастри обоюдовыгодным.

Руководитель « » отметил, что может многому научиться у и тоже стать лучше – несмотря на то, что его напарник является новичком в «Формуле-1».

«Если говорить о вызове, то, во-первых, Ландо и сам понимает, что Оскар является уникальным талантом, и это настоящий вызов. Скажем так, подобные таланты встречаются в «Формуле-1» далеко не каждый день.

Так что если рассуждать с точки зрения абсолютного стремления к совершенству, то Оскар является отличным ориентиром, примером для подражания во многих вещах, даже будучи новичком. И Ландо понимает, что временами так оно и есть, что планка установлена очень высоко.

И будучи настоящим чемпионом от природы, как Норрис, вы должны воспринимать такой вызов в позитивной точки зрения. Потому что вы получаете огромное количество информации, которая может помочь вам стать лучше.

В природе не существует ни одного чемпиона мира, который бы выигрывал постоянно, такого нет ни в одном виде спорта. Как нет и гонщика, который был бы постоянно быстрее всех везде – в каждой сессии, на каждом круге, в каждом повороте. Ну, может быть, таким гонщиком можно назвать Макса Ферстаппена в этом году, но это довольно исключительный случай.

Так что, на мой взгляд, Ландо воспринимает такую конкуренцию с Оскаром как небольшой дискомфорт – но это тот дискомфорт, который необходим тебе, чтобы стать лучше. Быть чемпионом по своей природе – это и благословение, и проклятье одновременно.

Как я уже говорил в отношении чемпионов, тут важно найти правильный баланс, правильную динамику в отношениях с окружающим миром и с самим собой, ставить себя в такое положение, чтобы с одной стороны выступать на максимуме здесь и сейчас, а с другой продолжать совершенствоваться каждый день.

Поэтому с учетом того, как Ландо был строг по отношению к себе, особенно после пятничной квалификации, этот элемент будет одним из тех, который потребует пересмотра. И пересмотры подобных вещей будут происходить снова и снова, и с честным отношением к самому себе.

И со временем Ландо будет проводить калибровку – понимая, насколько жестким по требованиям он может быть по отношению к самому себе. И какова цель? Быть быстрее в каждом повороте, на каждом круге, в каждой сессии, или же просто быть лучше, не подразумевая остального?

То есть, всем нам предстоит пройти этот путь – и Ландо, и Оскару, и всем нам в «Макларене», – рассказал .

Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике