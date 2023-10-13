Марк Уэббер: «Переход в «Макларен» был для Пиастри единственно верным выбором»

Марк Уэббер доволен первым сезоном Оскара Пиастри в «Формуле-1».

Бывший пилот «Ред Булл», который является менеджером Пиастри, отметил то, как эффективно для австралийца прошел процесс адаптации к «Формуле-1».

По словам , решение идти до конца и договориться с « », хотя это привело к судебному разбирательству с «Альпин», оказалось единственно важным. Как считает Уэббер, Пиастри мог бы дебютировать в «Ф-1» и на год раньше без потери качества, но провел тот год в роли резервного пилота «Альпин».

На этапе в Японии Пиастри впервые попал на подиум, финишировав третьим. А на Гран-при Катара сначала выиграл спринт, а затем финишировал вторым в основной гонке.

«Конечно, помог старт с поула в спринте. И это само по себе стало прекрасным достижением, ведь в обеих квалификациях очень многие пилоты теряли время круга из-за срезок. А затем Оскар сохранял спокойствие по ходу спринта, я горжусь и им, и «Маклареном». Команда добилась отличных результатов.

Я думаю, особенным Оскара делает сочетание адаптивности, умения сохранять спокойствие и его разносторонность. И по ходу дебютного сезона он неоднократно сталкивался с трудностями. Например, в этом году было довольно много дождевых Гран-при. И в итоге мы видим, что Оскар может быть очень силен и на городских трассах, и под дождем в Спа, и гоняясь в жару. Нам еще есть над чем работать, если говорить о гоночном темпе, но в квалификациях он уже проявляет себя очень хорошо.

Что касается перехода в «Макларен» – это был единственно верный выбор. Я очень сильно расстраивался и переживал от того, что Оскар не участвовал в гонках в прошлом году. И сейчас мы видим, что упустили, пропустив год вот так. В «Макларене» же сразу приступили к переговорам, и теперь команда заполучила отличную пару пилотов. Особенно мне нравится то, что сейчас «Ф-1» и болельщики по всему миру могут видеть Оскара за рулем болида».

Уэббер также ответил на вопрос, видит ли в Пиастри потенциального чемпиона «Формулы-1»:

«Давайте поговорим об этом лет через пятнадцать. Знаете, все любят поговорить об этом, когда в «Ф-1» появляется талантливый новичок. Но чтобы стать чемпионом «Формулы-1», тебе так же должно повезти. Одно можно сказать наверняка – Оскар выступает действительно очень хорошо».

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