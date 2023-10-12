Уилл Бакстон: «У Ферстаппена есть все отличительные черты величайших пилотов своего времени – Михаэля Шумахера, Алонсо, Феттеля и Хэмилтона»

Уилл Бакстон провел параллели между Максом Ферстаппеном и героями прошлых лет.

На Гран-при Катара пилот « » в третий раз стал чемпионом «Формулы-1».

«Практически невозможно сравнивать разные поколения, но, выиграв свои первые три титула подряд, Ферстаппен сделал то, что ранее удавалось лишь Себастьяну Феттелю. Это само по себе впечатляет.

Может ли только статистика поместить его в пантеон величайших пилотов всех времен? Вероятно, нет, и всегда будут люди, которые попытаются принизить его достижения и успехи, рассуждая о чемпионских кампаниях «со звездочками».

Не буду сравнивать его с гонщиками, которых не видел и не освещал вживую, так что могу оценивать лишь относительно великих чемпионов, начиная с Шумахера. И, на мой взгляд, у него есть все отличительные черты , [Алонсо], Себастьяна и [Хэмилтона] – величайших пилотов своего времени», – высказался журналист «Ф-1».

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