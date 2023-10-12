Уилл Бакстон: «У Ферстаппена есть все отличительные черты величайших пилотов своего времени – Михаэля Шумахера, Алонсо, Феттеля и Хэмилтона»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Уилл Бакстон Авто

Уилл Бакстон провел параллели между Максом Ферстаппеном и героями прошлых лет.

На Гран-при Катара пилот «Ред Булл» в третий раз стал чемпионом «Формулы-1».

«Практически невозможно сравнивать разные поколения, но, выиграв свои первые три титула подряд, Ферстаппен сделал то, что ранее удавалось лишь Себастьяну Феттелю. Это само по себе впечатляет.

Может ли только статистика поместить его в пантеон величайших пилотов всех времен? Вероятно, нет, и всегда будут люди, которые попытаются принизить его достижения и успехи, рассуждая о чемпионских кампаниях «со звездочками».

Не буду сравнивать его с гонщиками, которых не видел и не освещал вживую, так что могу оценивать Макса лишь относительно великих чемпионов, начиная с Шумахера. И, на мой взгляд, у него есть все отличительные черты Михаэля, Фернандо [Алонсо], Себастьяна и Льюиса [Хэмилтона] – величайших пилотов своего времени», – высказался журналист «Ф-1».

Эталонный титул Ферстаппена: доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник

Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Схожие черты то может и есть, вот только не надо равнять Ферстаппена и других гонщиков с Алонсо, Фернандо на другом уровне. В каких-то компонентах Ферстаппен может и похож на Алонсо, но глобально Алонсо номер 1 в истории Формулы-1. Если бы у него была карточка как у футболистов в играх, то его скилл был бы 99 по всем параметрам, потому что это идеальный пилот, у Алонсо нет слабых мест, тет-а-тет любого бы победил, неважно, Айртон Сенна это или Рио Харьянто.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mittermeyer
Говорит про величайших пилотов, но зачем то упоминает Хэмилтона. Который является медиа проектом по расширению аудитории Ф1 за счет привлечения цветного населения. Британец, что с него взять, так еще и в Либерти Медиа работает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Когда в зеркалах заднего вида видишь ALO, да ещё и на быстрой машине, то непроизвольно насрешь в штаны от страха, понимая, что обгон неизбежен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орбит Орбит
чем он заслужил сравнение с Феттелем? разве что самовывоз тот же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дудников
Ответ Mittermeyer
Говорит про величайших пилотов, но зачем то упоминает Хэмилтона. Который является медиа проектом по расширению аудитории Ф1 за счет привлечения цветного населения. Британец, что с него взять, так еще и в Либерти Медиа работает.
Хэм всё же топ-пилот. Хотя его слава... сложно подобрать слова, излишне яркими красками раскрашена что ли, и несколько раздута.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий