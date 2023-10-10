Гельмут Марко: «Макларен» может навязать «Ред Булл» плотную борьбу в 2024-м»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Гельмут Марко считает «Макларен» угрозой для «Ред Булл» в 2024 году.

По словам советника «Ред Булл», британцы выглядят стабильнее других преследователей в последнее время.

«Мы задаем свой темп в соответствии с «Маклареном». Стоит отметить, такое происходит на каждой трассе, и это пугает. Команда является нашим наиболее стабильным преследователем, и она все еще прибавляет.

Пожалуй, она может навязать нам плотную борьбу в следующем году. [Другие команды] не способны держать темп «Макларена» и наш», – заявил Марко.

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8 комментариев

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White Pardus
Этот знает, о чём говорит...
Я уже начинаю гордиться)
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EAl
Не совсем так - макларен очень силён на трассах с быстрыми поворотами и там он вплотную преследует редбул. Но на трассах вроде монцы или голландии макларен не представляет редбулу никакой угрозы и с трудом заезжает в очки. Если макларен сможет создать универсальную машину как редбул (которая быстрее всех на трассах любого типа), тогда он будет представлять для них угрозу.
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Анастасия Шумакова
Про Астон в начале сезона говорил то же самое. Э-эксперт.
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Дмитрий Дудников
Хорошо бы. А то так Макс заснёт за рулём в 24-м. Но как бы не получилось, что Макларен развивают ещё болид этого года, а в следующем опять не так бодро начнут.
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Михаил Пивненко
Иншалла!
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mclaren-honda
Ответ White Pardus
Этот знает, о чём говорит... Я уже начинаю гордиться)
В 2024 году никто ничего не навяжет ред буллу. Они над следующим годом начали работать пока все с текущими проблемами разбирались
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Mr.BadGuy
Ответ Дмитрий Дудников
Хорошо бы. А то так Макс заснёт за рулём в 24-м. Но как бы не получилось, что Макларен развивают ещё болид этого года, а в следующем опять не так бодро начнут.
Регламент особо не меняется, врядли все прям сильно обновленные тачки выкатят. Все что работает в этом году, будет работать и в следующем
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mclaren-honda
Ответ EAl
Не совсем так - макларен очень силён на трассах с быстрыми поворотами и там он вплотную преследует редбул. Но на трассах вроде монцы или голландии макларен не представляет редбулу никакой угрозы и с трудом заезжает в очки. Если макларен сможет создать универсальную машину как редбул (которая быстрее всех на трассах любого типа), тогда он будет представлять для них угрозу.
в сингапуре было обновление которое устранило эти слабости
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