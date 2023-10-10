Гельмут Марко: «Макларен» может навязать «Ред Булл» плотную борьбу в 2024-м»
Гельмут Марко считает «Макларен» угрозой для «Ред Булл» в 2024 году.
По словам советника «Ред Булл», британцы выглядят стабильнее других преследователей в последнее время.
«Мы задаем свой темп в соответствии с «Маклареном». Стоит отметить, такое происходит на каждой трассе, и это пугает. Команда является нашим наиболее стабильным преследователем, и она все еще прибавляет.
Пожалуй, она может навязать нам плотную борьбу в следующем году. [Другие команды] не способны держать темп «Макларена» и наш», – заявил Марко.
У «Макларена» 5 подиумов за 3 Гран-при, отставание от «Астон Мартин» сократилось до 11 очков
В «Ф-1» – невозможный мировой рекорд пит-стопов: 1,8 секунды! С утяжеленными колесами и невыносимой жарой
Я уже начинаю гордиться)