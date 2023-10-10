Гельмут Марко: «Макларен» может навязать «Ред Булл» плотную борьбу в 2024-м»

Гельмут Марко считает «Макларен» угрозой для «Ред Булл» в 2024 году.

По словам советника « », британцы выглядят стабильнее других преследователей в последнее время.

«Мы задаем свой темп в соответствии с « ». Стоит отметить, такое происходит на каждой трассе, и это пугает. Команда является нашим наиболее стабильным преследователем, и она все еще прибавляет.

Пожалуй, она может навязать нам плотную борьбу в следующем году. [Другие команды] не способны держать темп «Макларена» и наш», – заявил .

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