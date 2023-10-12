Экс-глава «Ф-1» Экклстоун признал налоговое мошенничество с активами стоимостью 650 млн долларов

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун признал вину в налоговом мошенничестве.

92-летний британец подтвердил, что в 2015 году не зарегистрировал траст в Сингапуре на 650 миллионов долларов (около 400 миллионов фунтов на тот момент).

В то же время Экклстоун заявил, что не связан с какими-либо другими незарегистрированными активами в Великобритании или за ее пределами.

Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший в истории. Хэмилтон выжимает все из людей, Макс – из болида»