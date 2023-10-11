Квят примет участие в тестах японской «Супер-Формулы» в декабре

Теги Формула-1 Даниил Квят Ламборгини WEC Формула E Супер-Формула Авто

Даниил Квят выступит на тестах в японской «Супер-Формуле».

Российский гонщик, скорее всего, примет участие в так называемых тестах новичков 6-8 декабря – выступать Квят будет в составе команды «Хонды» «Накадзима Рейсинг».

В следующем сезоне Квят будет выступать за «Ламборгини» в WEC, но старается найти и другой чемпионат, в котором мог бы участвовать параллельно.

Квят рассматривал вариант с «Формулой Е» и даже провел тесты, но его выступление в электросерии кажется маловероятным – особенно учитывая то, что в следующем сезоне в WEC и «Формуле Е» будет сразу два конфликтных наложений этапов друг на друга.

В то время как в случае параллельного выступления в WEC и «Супер-Формуле» подобных конфликтов расписания не случится.

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1 комментарий

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a_shishkin
Удачи! Видно, что хочет гоняться.
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