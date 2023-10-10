Нико Росберг: «Безумно тяжелые условия не оправдывают ошибки Стролла»

Нико Росберг отреагировал на заявление Ланса Стролла о штрафах.

Гонщик « » раскритиковал наказания за нарушения границ трассы на Гран-при Катара. Кроме этого, канадец сообщил, что терял сознание в поворотах из-за экстремальных условий. Стролла дважды оштрафовали по ходу воскресной гонки.

«Темп, пожалуй, был достойным, но это все равно громкие заявления – говорить, что на протяжении последних 25 кругов он чуть ли не терял сознание в высокоскоростных поворотах.

Я верю ему, что было безумно тяжело. Тем не менее, все другие пилоты или многие из них обошлись без штрафов – особенно лучшие. Так что это не оправдание, он допустил много ошибок и получил штрафы», – заявил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

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Ланс Стролл: «Я терял сознание на Гран-при Катара»