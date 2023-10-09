Нидерландский комментатор «Ф-1»: «Пиастри – лучший новичок со времен Ферстаппена»

Нидерландский комментатор считает Оскара Пиастри выдающимся гонщиком.

По мнению Олава Мола, « » не видела столь талантливого новичка после появления в «Торо Россо» (ныне « ») и системе « ».

«Он лучший новичок в «Формуле-1» со времен Ферстаппена. Он в той же категории.

Ему повезло присоединиться к « » после того, как закончились проблемы последних лет. Теперь талант получил шанс расцвести», – заявил журналист Ziggo Sport.

На Гран-при Катара Пиастри занял второе место, завоевав второй подиум в карьере.

Оскар Пиастри: «Это определенно была самая тяжелая гонка в моей жизни»

Пиастри – гонщик дня по итогам Гран-при Катара