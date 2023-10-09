Нидерландский комментатор «Ф-1»: «Пиастри – лучший новичок со времен Ферстаппена»

Теги Макларен Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Нидерландский комментатор считает Оскара Пиастри выдающимся гонщиком.

По мнению Олава Мола, «Формула-1» не видела столь талантливого новичка после появления Макса Ферстаппена в «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») и системе «Ред Булл».

«Он лучший новичок в «Формуле-1» со времен Ферстаппена. Он в той же категории.

Ему повезло присоединиться к «Макларену» после того, как закончились проблемы последних лет. Теперь талант получил шанс расцвести», – заявил журналист Ziggo Sport.

На Гран-при Катара Пиастри занял второе место, завоевав второй подиум в карьере.

Оскар Пиастри: «Это определенно была самая тяжелая гонка в моей жизни»

Пиастри – гонщик дня по итогам Гран-при Катара

5 комментариев

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Solpin
Паренёк и правда неплох.
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swerh
Не сглазь.
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sal398
Не поспоришь, парень талант!
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Олег Карпов
ну это конечно не правда,у него лучшая машина среди новичков
он не лучше Леклера или Рассела
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Олег Овчинников
Пиастри выиграет свою первую гонку раньше Норриса
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