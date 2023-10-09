Нидерландский комментатор «Ф-1»: «Пиастри – лучший новичок со времен Ферстаппена»
Нидерландский комментатор считает Оскара Пиастри выдающимся гонщиком.
По мнению Олава Мола, «Формула-1» не видела столь талантливого новичка после появления Макса Ферстаппена в «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») и системе «Ред Булл».
«Он лучший новичок в «Формуле-1» со времен Ферстаппена. Он в той же категории.
Ему повезло присоединиться к «Макларену» после того, как закончились проблемы последних лет. Теперь талант получил шанс расцвести», – заявил журналист Ziggo Sport.
На Гран-при Катара Пиастри занял второе место, завоевав второй подиум в карьере.
Оскар Пиастри: «Это определенно была самая тяжелая гонка в моей жизни»
он не лучше Леклера или Рассела