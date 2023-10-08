Оскар Пиастри: «Это определенно была самая тяжелая гонка в моей жизни»

Пиастри отметил тяжелые условия на Гран-при Катара.

Пилот « », подводя итоги гонки, рассказал о том, что остался доволен своим выступлением. И при этом признал, что данная гонка была самой тяжелой в его карьере на данный момент.

«(Обращаясь к бравшему интервью Дэвиду Култхарду) Я думал, вы сейчас скажете, что мне дали 5-секундный штраф (смеется). До чертиков меня напугали!

Нет, вообще я очень доволен. Первый поворот я прошел хорошо. До гонки у нас определенно был план. Также мы продемонстрировали действительно впечатляющий темп. А еще это определенно была самая тяжелая гонка в моей жизни!» – рассказал .

Ферстаппен оформил хет-трик в Катаре, «Макларен» двумя машинами на подиуме