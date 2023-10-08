Оскар Пиастри: «Это определенно была самая тяжелая гонка в моей жизни»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Пиастри отметил тяжелые условия на Гран-при Катара.

Пилот «Макларена», подводя итоги гонки, рассказал о том, что остался доволен своим выступлением. И при этом признал, что данная гонка была самой тяжелой в его карьере на данный момент.

«(Обращаясь к бравшему интервью Дэвиду Култхарду) Я думал, вы сейчас скажете, что мне дали 5-секундный штраф (смеется). До чертиков меня напугали!

Нет, вообще я очень доволен. Первый поворот я прошел хорошо. До гонки у нас определенно был план. Также мы продемонстрировали действительно впечатляющий темп. А еще это определенно была самая тяжелая гонка в моей жизни!» – рассказал Пиастри.

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3 комментария

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White Pardus
Даже не знаю, что и сказать...БРАВО! Лучший новичок за последние пару сезонов!
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Alex Red
Ответ ALMANAC
Пиастри укатал во всех трех днях Норриса по полной
Оскар - красавчик, но всё же Ландыш в гонке отыграл много. Да, всё из-за своих косяков, но с 10 места до 3 докатил и нагнал Оскара.
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