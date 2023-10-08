Льюис Хэмилтон о столкновении с Расселлом: «Как старший товарищ готов взять ответственность на себя»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Хэмилтон извинился перед командой за столкновение с Расселлом.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что пока толком не знает, что именно случилось на старте Гран-при Катара. Однако отметил, что понимает безвыходность ситуации Расселла и решил взять ответственность на себя.

«Мне просто жаль, что так случилось, жаль команду. Ведь у нас была возможность заработать хорошие очки. Все случилось очень быстро, и в горячке момента я даже до конца не понял, что же именно случилось. Я просто почувствовал, как меня поддели сзади.

Но Джорджу, вероятно, просто было некуда деваться. Просто одна из неудачных ситуаций, такое случается. И как старший товарищ я готов взять ответственность на себя.

Но да, такой результат принес нам чувство подавленности. Со мной такие вещи случаются очень редко. Надеюсь, Джордж сумеет прорваться в очковую зону, буду за него болеть», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон столкнулся с Расселом на старте Гран-при Катара и сошел с дистанции

29 комментариев

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Vegas Knight
Ну это достойно
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dend99
Ответ Mittermeyer
Секта все понятно? Он сам признал, что это его вина.
Секта будет читать между строк) Он не мог так ошибиться, величие зашкаливает
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Lanc
То есть, он не признал себя виноватым в столкновении, а признал виноватым в том, что он старший.
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arspurs9
Достойные слова от Льюиса, но это не отменяет факта, что надо что-то делать с командной работой в Мерседесе. Как что-то надо Расселлу, так слезы начинаются и плачь. Как надо кому то другому, то Джордж у нас волк одиночка и «тру-пилот».
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Mittermeyer
Ответ Башмак Нирванов
Ты и читать не умеешь? Из сказанного ясно только одно: он гораздо более ответственный перед командой и как Человек.
Если бы он ещё за свой косяк ответственность на Рассела переложил его бы пресса с говном смешала, так хотя бы углы сгладил.
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varankin.andrew
Ну Рассел и типок))
К середине сезона стал проигрывать Хэму по всем статьям, ну и включил Окона, стал портить Хэму и квалы и гонки. Хотя на словах он борется только с Феррари.

В данном конкретном случае всё было очевидно еще до старта. Хэма надо было пропускать. Он стартует на софте и через 6, 7 кругов отправляется на пит, т е на абсолютно другой тактике.При том Рассел прекрасно знает что софт имеет преимущество на старте.
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Yury Sin
Ответ Jan Vorontsov
>Извиняется Рассел, хейтят Льюиса, все что нужно знать о хейтерах) >Сча у хейтеров взорвется Ты бы лучше на себя внимание обратил, Рассел и Хэмилтон плюс-минус одинаково высказались, но какие разные у тебя выводы (и оба раза что-то про хейтеров, где они тебя трогали вообще).
Полагаю, это было предположение, основанное на наблюдении ) Ведь всем известно, что хейтеры Хэмилтона на спортсе исходятся на говно в любом случае и неважно виноват Хэмилтон или нет, а если виноват, то признал свою вину или нет ) Все равно накинут и в чем-нибудь Льюиса обвинят, это обычная практика тут )
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Сергей Москвитин
Сча у хейтеров взорвется
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Mittermeyer
Секта все понятно? Он сам признал, что это его вина.
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varankin.andrew
Ответ arspurs9
Достойные слова от Льюиса, но это не отменяет факта, что надо что-то делать с командной работой в Мерседесе. Как что-то надо Расселлу, так слезы начинаются и плачь. Как надо кому то другому, то Джордж у нас волк одиночка и «тру-пилот».
Ну вольфу надо четко указать Расселлу его место, он не быстрее Хэма. Если Рассел не поймет, то следует с ним расстаться, иначе будут проблемы
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Евгений Потапенко
вот такой я рубаха парень, возьму чужую вину на себя
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Макс Боронин
Ответ Башмак Нирванов
Ты и читать не умеешь? Из сказанного ясно только одно: он гораздо более ответственный перед командой и как Человек.
в том-то и дело, что он не может свой косяк нормально признать
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FaithDevotion
Ответ Mittermeyer
Если бы он ещё за свой косяк ответственность на Рассела переложил его бы пресса с говном смешала, так хотя бы углы сгладил.
Не смешала бы его пресса ни с чем. Бриты его седалище до блеска вылизывают. Он там святой. Ещё хуже, чем у испанцев с алонсой
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Игорь Горшков
Ответ Mittermeyer
Секта все понятно? Он сам признал, что это его вина.
Ну признал, и ок. Секта, это хэйтеры, опять чёт не так.
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<~Inter~>
Так можно просто взять ответственность на себя, так как в первую очередь сам себя подставил подобным манёвром. Сам же понял на повторе, что Расселу было некуда деваться и можно было проехать данный поворот аккуратнее
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arspurs9
Ответ dend99
Секта будет читать между строк) Он не мог так ошибиться, величие зашкаливает
Вообще-то секта все правильно прочитала, даже гиперболизировала. Ты ведь видел как секта имени святого бельгийца его поливала помоями в лайв-ветке, нет?
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Владимир Малинин
Да он и как младший товарищ тоже виноват.
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Евгений Потапенко
Ответ Mittermeyer
Секта все понятно? Он сам признал, что это его вина.
он не сказал ,что он виноват. он сказал, что он очень мудрый. на мой взгляд никто не виноват, стечение обстоятельств. Просто не надо сразу обвинять напарника, надо сначала со стороны посмотреть и промолчать . команда всё видит и выводы сделает.
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Jan Vorontsov
Ответ Сергей Москвитин
Сча у хейтеров взорвется
>Извиняется Рассел, хейтят Льюиса, все что нужно знать о хейтерах)
>Сча у хейтеров взорвется

Ты бы лучше на себя внимание обратил, Рассел и Хэмилтон плюс-минус одинаково высказались, но какие разные у тебя выводы (и оба раза что-то про хейтеров, где они тебя трогали вообще).
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Генерал Безумие
Ответ Lanc
То есть, он не признал себя виноватым в столкновении, а признал виноватым в том, что он старший.
Еще полчаса назад в твиттере написал, что посмотрел повтор и считает что вся вина на нем. На спортсе еще не написали
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Bzz Pvz
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Великий Хэмильтон, великий человек. Самый великодушный человек в спорте. Вот оно настоящее величие.
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arspurs9
Ответ varankin.andrew
Ну вольфу надо четко указать Расселлу его место, он не быстрее Хэма. Если Рассел не поймет, то следует с ним расстаться, иначе будут проблемы
Пока команда не борется ни за что - ноль проблем. Как только (если получится) Льюис вернётся в борьбу за титул, то да, такой напарник скорее будет помогать сопернику.
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Mik mik
Ответ varankin.andrew
Ну Рассел и типок)) К середине сезона стал проигрывать Хэму по всем статьям, ну и включил Окона, стал портить Хэму и квалы и гонки. Хотя на словах он борется только с Феррари. В данном конкретном случае всё было очевидно еще до старта. Хэма надо было пропускать. Он стартует на софте и через 6, 7 кругов отправляется на пит, т е на абсолютно другой тактике.При том Рассел прекрасно знает что софт имеет преимущество на старте.
Жорик типок гов.нный. Это давно уже видно.
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Владимир Малинин
Ответ varankin.andrew
Ну Рассел и типок)) К середине сезона стал проигрывать Хэму по всем статьям, ну и включил Окона, стал портить Хэму и квалы и гонки. Хотя на словах он борется только с Феррари. В данном конкретном случае всё было очевидно еще до старта. Хэма надо было пропускать. Он стартует на софте и через 6, 7 кругов отправляется на пит, т е на абсолютно другой тактике.При том Рассел прекрасно знает что софт имеет преимущество на старте.
Вообще-то он по своей траектории ехал.Куда он должен был поворачивать? В Ферзя?
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