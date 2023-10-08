Льюис Хэмилтон о столкновении с Расселлом: «Как старший товарищ готов взять ответственность на себя»
Хэмилтон извинился перед командой за столкновение с Расселлом.
Пилот «Мерседеса» рассказал, что пока толком не знает, что именно случилось на старте Гран-при Катара. Однако отметил, что понимает безвыходность ситуации Расселла и решил взять ответственность на себя.
«Мне просто жаль, что так случилось, жаль команду. Ведь у нас была возможность заработать хорошие очки. Все случилось очень быстро, и в горячке момента я даже до конца не понял, что же именно случилось. Я просто почувствовал, как меня поддели сзади.
Но Джорджу, вероятно, просто было некуда деваться. Просто одна из неудачных ситуаций, такое случается. И как старший товарищ я готов взять ответственность на себя.
Но да, такой результат принес нам чувство подавленности. Со мной такие вещи случаются очень редко. Надеюсь, Джордж сумеет прорваться в очковую зону, буду за него болеть», – рассказал Хэмилтон.
Хэмилтон столкнулся с Расселом на старте Гран-при Катара и сошел с дистанции
К середине сезона стал проигрывать Хэму по всем статьям, ну и включил Окона, стал портить Хэму и квалы и гонки. Хотя на словах он борется только с Феррари.
В данном конкретном случае всё было очевидно еще до старта. Хэма надо было пропускать. Он стартует на софте и через 6, 7 кругов отправляется на пит, т е на абсолютно другой тактике.При том Рассел прекрасно знает что софт имеет преимущество на старте.
>Сча у хейтеров взорвется
Ты бы лучше на себя внимание обратил, Рассел и Хэмилтон плюс-минус одинаково высказались, но какие разные у тебя выводы (и оба раза что-то про хейтеров, где они тебя трогали вообще).