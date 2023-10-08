Льюис Хэмилтон о столкновении с Расселлом: «Как старший товарищ готов взять ответственность на себя»

Хэмилтон извинился перед командой за столкновение с Расселлом.

Пилот « » рассказал, что пока толком не знает, что именно случилось на старте Гран-при Катара. Однако отметил, что понимает безвыходность ситуации и решил взять ответственность на себя.

«Мне просто жаль, что так случилось, жаль команду. Ведь у нас была возможность заработать хорошие очки. Все случилось очень быстро, и в горячке момента я даже до конца не понял, что же именно случилось. Я просто почувствовал, как меня поддели сзади.

Но Джорджу, вероятно, просто было некуда деваться. Просто одна из неудачных ситуаций, такое случается. И как старший товарищ я готов взять ответственность на себя.

Но да, такой результат принес нам чувство подавленности. Со мной такие вещи случаются очень редко. Надеюсь, Джордж сумеет прорваться в очковую зону, буду за него болеть», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон столкнулся с Расселом на старте Гран-при Катара и сошел с дистанции