Шарль Леклер: «У меня не осталось свежего «софта». Но наша стратегия может окупиться»

Шарль Леклер объяснил стратегию «Феррари» в спринте Гран-при Катара.

Монегаск проехал заезд на изношенном «софте» – по ходу предыдущих сессий он провел на этом комплекте шесть кругов. При этом Шарль получил 5-секундный штраф за нарушение границ трассы, из-за чего опустился с седьмого места на 12-е.

«У нас не было выбора. Это единственный комплект, который у меня остался, потому что мы использовали новые шины в третьем сегменте пятничной и субботней квалификации. Так что у меня не осталось свежего «софта».

Это слегка усложнило ситуацию, потому что шины были уже повреждены. Но у нас довольно хорошо налажена работа с резиной.

Мы не использовали «медиум», в отличие от остальных. Кажется, темп на этих шинах весьма быстр, так что для нас это хорошо.

Мы находились в том же положении, что и «Мерседес». С нетерпением жду завтрашнего дня [воскресенья]. По-моему, у нас будет на один комплект «медиума» больше, потому что многие использовали его сегодня [в субботу]. Похоже, что эти шины хорошо работают, так что наша стратегия может окупиться.

Мы попробуем выжать максимум из этой ситуации. Не хочу вдаваться в детали, но я доволен нашим выбором.

Все зависит от того, как хорошо вы пройдете последний поворот. Затем уже обгонять будет либо очень легко, либо сложно.

В последнем повороте на «медиуме», кажется, было хорошее сцепление спереди, что помогало обгонять. Это будет хорошая гонка», – считает пилот « ».

Леклер выиграл приз за лучший обгон августа и сентября