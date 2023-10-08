Джордж Расселл: «Будь у нас три тренировки, мы бы сами все выяснили об износе шин»

Расселл высказался об ограничениях на работу с шинами на Гран-при Катара.

Пилот « » отметил, что проблемы с износном шин на катарской трассе стали для команд неожиданностью в первую очередь из-за формата уик-энда со спринтом, из-за чего вместо трех была проведена всего одна практика.

По словам , ФИА и « » стоило передать командам все данные об износе покрышек, чтобы те сами могли выработать стратегию на гонку.

При этом Расселл давал интервью еще до того, как в ФИА все-таки приняли решение в обязательном порядке ограничить возможности команд – в гонке каждый комплект шин можно будет использовать на дистанции максимум в 18 кругов. В случае превышения предполагается дисквалификация участника. Таким образом, каждый пилот по ходу предстоящей гонки будет обязан совершить минимум три пит-стопа.

«Эти проблемы были заложены в саму структуру такого гоночного уик-энда. Когда мы приезжаем на трассу в Барселоне, например, и как положено проводим три сессии свободных заездов, то на основе полученных данных можем сделать вывод о том, как должны действовать – на два пит-стопа идти в гонке или на три. Или что стратегия с одним пит-стопом, например, на этой трассе точно не сработает.

Но в этот уик-энд мы не располагаем столь детальной информацией. Если бы у нас было три тренировки, то мы бы сами все выяснили об износе шин и выстраивали стратегию на гонку соответствующим образом.

Не думаю, что ФИА стоило вмешиваться. Просто дайте нам все данные, и мы сами увидим, каким был уровень износа на шинах «софт» и «медиум». Думаю, команды достаточно умны, чтобы на основе этих данных самим сделать выбор», – рассказал Расселл.

ФИА обязала гонщиков провести по 3 пит-стопа на Гран-при Катара