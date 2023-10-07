Макс Ферстаппен: «Назвал бы этот титул лучшим – потому что у нас еще не было такого преимущества над соперниками»

Ферстаппен отпразднует третий титул бокалом минералки.

Пилот « » подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, по результатам которого оформил третий чемпионский титул.

По словам Макса, ему понравился заезд и борьба с соперниками:

«Было совсем не просто. На старте заезда пилоты на «софте» играли с нами, кто стартовал на «медиуме», как кошка с мышкой. Я потерял несколько позиций. При этом я старался набраться терпения, потому что понимал, что в этом году у нас в целом очень хорошая ситуация с износом шин. Однако многократные появления на трассе машины безопасности явно не сыграли нам на руку.

Я также потерял время позади Расселла – в противном случае я может и успел бы догнать Пиастри. Однако это неприятное чувство быстро улетучилось сразу после финиша спринта, ведь для нас сегодня, очевидно, важнее всего было выиграть чемпионский титул.

Для нас это действительно особенный год и я уже несколько раз отмечал, насколько важно наслаждаться такими моментами. У нас была отличная серия, мы одержали много отличных побед, и сейчас успешно защитили оба титула – это дает повод для гордости и команде стоит просто наслаждаться моментом. Ведь я не думаю, что таких сезонов у нас будет много. Так что наслаждаться моментом сейчас и правда важно.

Как отпраздную титул? Ну, выпью пару бокалов минералки, ведь завтра мне нужно быть в хорошей форме!»

Завоевав третий титул, Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной, Нельсоном Пике, Ники Лаудой, Джеки Стюартом и Джеком Брэбэмом. И Макс рассказал, к чему будет стремиться теперь:

«Вообще я пока не до конца это осознал. Когда я только стремился попасть в «Формулу-1», то даже мечтать не мог о чем-то подобном. Моей целью было попасть в «Ф-1», выигрывать гонки, в идеале выиграть титул. Впервые мне удалось сделать это в 2021 году, и тогда я подумал про себя – все, что я выиграю сверху, будет просто приятным бонусом. И на самом деле моя позиция с тех пор не изменилась.

Если сравнивать между собой три титула, то этот титул я бы назвал лучшим – потому что еще ни в одном сезоне у нас не было такого превосходства. Конечно, первый титул всегда будет особенным, точно так же, как ты всегда будешь помнить первую победу – и не важно, сколько вообще Гран-при ты выиграешь в итоге.

Каждый из титулов отличался от других. Первый был очень, очень эмоциональным – потому что был первым, и благодаря тому, как закончился Гран-при Абу-Даби 2021 года. Второй был особенным, потому что мы смогли подтвердить то, что не случайно стали чемпионами в первый раз. А этот титул, наверное, будет моим любимым, просто потому что для нас это лучший совместный сезон. А еще я думаю, что эта машина – лучшая из всех, которыми мне доводилось управлять в «Ред Булл».

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