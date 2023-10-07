Гельмут Марко о праздновании титула Ферстаппена: «Вечеринка будет совсем небольшой, ведь мы еще хотим выиграть гонку»

Марко остался в восторге от выступлений Ферстаппена в сезоне-2023.

Советник « » отметил, что Ферстаппен своими выступлениями не перестает его удивлять.

«Просто невероятно! К сожалению, машина безопасности испортила нам всю стратегию. В противном случае мы бы могли победить. Но мы выиграли чемпионат, а это самое главное!

Я знаю вот уже десять лет, но он не перестает меня удивлять. Он просто не останавливается, он продолжает и продолжает идти вперед. Это просто невероятно!

Празднование титула? Устроим небольшую вечеринку в отеле. Но она и правда будет совсем небольшой, ведь мы еще хотим выиграть гонку в воскресенье. Нужно быть в форме! Предельно собранными!» – рассказал .

Эталонный титул Ферстаппена: безупречное доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник