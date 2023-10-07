Ландо Норрис о подиуме: «Не лучшее начало, но хорошее завершение»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Ландо Норрис высказался о подиуме в спринте на Гран-при Катара.

Несмотря на неудачный старт, пилот «Макларена» завоевал третье место, уступив лишь своему напарнику Оскару Пиастри и гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Во-первых, поздравляю Оскара и Макса.

Сложная гонка для меня, плохой старт. Это все сильно осложнило, но мы здорово отыгрались. Веселая борьба, хорошие обгоны вплоть до последнего круга.

Тяжело. Но еще один подиум для нас, так что для команды это прекрасный день. Не лучшее начало, но хорошее завершение», – заявил Норрис.

Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, Ферстаппен стал 2-м и оформил титул, Норрис – 3-й

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5 комментариев

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White Pardus
Ответ Bzz Pvz
Леклера жалко даже немного, как бы после такого публичного унижения от Ландо окончательно не сломался морально
А чо ему ломацца? Тактику с софтом команда выбрала...
+5
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+5
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White Pardus
Ландыш, соберись, давай! Едет же машина!!! У мелкого вон уже победа есть. Пусть и в спринте!
+3
0
+3
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