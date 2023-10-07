Ландо Норрис о подиуме: «Не лучшее начало, но хорошее завершение»

Ландо Норрис высказался о подиуме в спринте на Гран-при Катара.

Несмотря на неудачный старт, пилот « » завоевал третье место, уступив лишь своему напарнику и гонщику « » .

«Во-первых, поздравляю Оскара и Макса.

Сложная гонка для меня, плохой старт. Это все сильно осложнило, но мы здорово отыгрались. Веселая борьба, хорошие обгоны вплоть до последнего круга.

Тяжело. Но еще один подиум для нас, так что для команды это прекрасный день. Не лучшее начало, но хорошее завершение», – заявил Норрис.

Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, Ферстаппен стал 2-м и оформил титул, Норрис – 3-й

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