Макс Ферстаппен: «Стать трехкратным чемпионом «Формулы-1» – это невероятное ощущение»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Ферстаппен рад завоеванию титула трехкратного чемпиона «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» закончил спринт перед Гран-при Катара на втором месте – и добился результата, необходимого для того, чтобы досрочно оформить титул чемпиона 2023 года.

«Фантастические ощущения. Это был невероятный год. Мы провели много отличных гонок, я очень горжусь работой всей команды. Быть частью этого коллектива – невероятное удовольствие.

Стать трехкратным чемпионом «Формулы-1» – это невероятное ощущение! И мы продолжим атаковать, стараться выступать как можно лучше.

Сегодняшний заезд получился весьма интересным и захватывающим. Жаль только, что он постоянно  прерывался машинами безопасности, но в целом было очень весело», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев

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Bzz Pvz
Деклассировал всех остальных пилотов в Формуле 1. Просто и тупо на 2 головы выше остальных в плане личного скила, и никто ничего с этим поделать не может
+3
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GODZILLA
Супер достижение, не сбавляйте оборотов, следующий сезон точно в борьбе пройдет так что только вперёд.
+2
-1
+1
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