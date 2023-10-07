Макс Ферстаппен: «Стать трехкратным чемпионом «Формулы-1» – это невероятное ощущение»

Ферстаппен рад завоеванию титула трехкратного чемпиона «Формулы-1».

Пилот « » закончил спринт перед Гран-при Катара на втором месте – и добился результата, необходимого для того, чтобы досрочно оформить титул чемпиона 2023 года.

«Фантастические ощущения. Это был невероятный год. Мы провели много отличных гонок, я очень горжусь работой всей команды. Быть частью этого коллектива – невероятное удовольствие.

Стать трехкратным чемпионом «Формулы-1» – это невероятное ощущение! И мы продолжим атаковать, стараться выступать как можно лучше.

Сегодняшний заезд получился весьма интересным и захватывающим. Жаль только, что он постоянно прерывался машинами безопасности, но в целом было очень весело», – рассказал Ферстаппен.

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