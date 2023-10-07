Ландо Норрис: «Я показываю не самые хорошие результаты. Так что, конечно, я собой недоволен»

Ландо Норрис разочаровался в себе после спринт-квалификации в Катаре.

«Рад за команду и Оскара [Пиастри], но сегодня я снова плохо выступил. Я недоволен. Я показываю не самые хорошие результаты.

Вчера я должен был оказаться на поуле, то же самое касается сегодняшнего дня. Но я не справился.

И все просто из-за ошибок, из-за того, что я не смог собрать круг, когда было нужно. Мы достаточно быстры для поула – а я не собираю круг.

Это огорчает. Машина достаточно быстра, команда работает великолепно. Я просто не выполняю то, что необходимо. Так что, конечно, я собой недоволен», – сказал пилот « ».

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й