Льюис Хэмилтон: «Отдам все силы ради борьбы с Ферстаппеном в воскресенье. Может, у «Мерседеса» будет шанс»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Льюис Хэмилтон надеется сразиться с Максом Ферстаппеном.

Пилот «Мерседеса» начнет основную гонку на Гран-при Катара третьим, его напарник Джордж Расселл – вторым, с поула стартует гонщик «Ред Булл» Ферстаппен.

– С кем вы будете сражаться в воскресенье?

– Со всеми, кто рядом.

– Не с человеком, сидящим справа [Расселлом]. Можно предположить…

– Нет, я буду сражаться с парнем в центре [Ферстаппеном]. Я отдам все силы, чтобы с ним побороться. Может, как сказал Джордж, он просто исчезнет вдали, как делает в большинстве гонок, но, может, у нас будет шанс на борьбу.

– Что думаете по поводу соперничества с Серхио Пересом за вторую строчку в чемпионате? Он начнет гонку 13-м. Будете об этом думать перед гонкой?

– Нет, я стараюсь выиграть гонку. Не имеет значения, с кем сражаться.

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

Льюис Хэмилтон: «Норрис должен быть в лидерах квалификации. В Катаре не нужно следить за пределами трассы из-за поребриков – их можно установить на других треках»

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7 комментариев

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Yury Sin
Ну, если стартуют Мерсы хорошо, то может и забодаются. Если Ферстаппен уйдет в поворот первым, то песенка спета )
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Ват-сон
ну что сказать... удачи мерседесу))
(хотя я далек от того, чтобы быть фанатом мерседеса)
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Incendier Deafening
Интересна реакция Хэма на ситуацию в Израиле, так как Катар поддержал оккупантов)))
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Alex_nder
Интересно, а сам он хоть в это верит, о чем говорит?! Старт это понятно, но выиграть гонку против Макса и Норриса, это уже не реально…
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