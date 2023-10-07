Льюис Хэмилтон: «Отдам все силы ради борьбы с Ферстаппеном в воскресенье. Может, у «Мерседеса» будет шанс»

Льюис Хэмилтон надеется сразиться с Максом Ферстаппеном.

Пилот « » начнет основную гонку на Гран-при Катара третьим, его напарник – вторым, с поула стартует гонщик « » Ферстаппен.

– С кем вы будете сражаться в воскресенье?

– Со всеми, кто рядом.

– Не с человеком, сидящим справа [Расселлом]. Можно предположить…

– Нет, я буду сражаться с парнем в центре [Ферстаппеном]. Я отдам все силы, чтобы с ним побороться. Может, как сказал Джордж, он просто исчезнет вдали, как делает в большинстве гонок, но, может, у нас будет шанс на борьбу.

– Что думаете по поводу соперничества с Серхио Пересом за вторую строчку в чемпионате? Он начнет гонку 13-м. Будете об этом думать перед гонкой?

– Нет, я стараюсь выиграть гонку. Не имеет значения, с кем сражаться.

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

Льюис Хэмилтон: «Норрис должен быть в лидерах квалификации. В Катаре не нужно следить за пределами трассы из-за поребриков – их можно установить на других треках»

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