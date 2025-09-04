Ландо Норрис: «Я все еще могу выиграть титул без форс-мажора»

Норрис заявил, что не желает сходов Пиастри.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис оценил свои шансы на чемпионство после того, как сошел на Гран-при Нидерландов и отстал от напарника Оскара Пиастри на 34 очка.

«Я все еще могу выиграть титул без форс-мажора – этого бы я и хотел.

Мою жизнь определенно облегчило бы, если бы время от времени между нами кто-то вклинивался. Но мы так сильно доминируем, что это чуть ли не осложняет ситуацию, вот в чем проблема. Это самое обидное», – сказал британец перед Гран-при Италии .

Норрис отметил, что не желает Пиастри неудач:

«Нет. Если в итоге он окажется сильнее, я отдам ему должное и признаю, что он выступил лучше. Просто я такой. Не желаю ему подобного.

Пусть победит сильнейший. Если так все закончится, я буду уважать итог».

Макс Ферстаппен о сходе Норриса: «Для меня это ничего не меняет. Можно лидировать или отставать на 30 очков, судьба чемпионата все еще зависит от тебя»

Гельмут Марко о сходе Норриса в Зандворте: «Боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри»