Макс Ферстаппен о сходе Норриса: «Для меня это ничего не меняет. Можно лидировать или отставать на 30 очков, судьба чемпионата все еще зависит от тебя»

Ферстаппен отреагировал на сход Норриса в Зандворте.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о том, какой настрой избрал бы на месте гонщика «Макларена » Ландо Норриса , который сошел на Гран-при Нидерландов и отстает от напарника Оскара Пиастри на 34 балла.

«Надо не усложнять ситуацию, не зацикливаться. Да, можно лидировать с отрывом в 30 очков или отставать на 30 очков, но впереди много гонок, где можно перевернуть ситуацию. Судьба чемпионата все еще зависит от тебя. Нужно просто быть в игре каждый уик-энд – но это необходимо в любом случае, даже если ты лидируешь.

По крайней мере для меня это ничего не меняет. Да, нельзя допустить еще одну большую ошибку, но это касается любого гонщика», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Италии.

