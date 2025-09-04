Изак Аджар: «Мне нужен разбитый трофей – даже не знаю, где он. Новый не будет пахнуть шампанским»

Аджар признался, что разбитый трофей для него ценнее целого.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар высказался о новом трофее, который получит после того, как случайно сломал кубок за третье место на Гран-при Нидерландов во время празднования.

Разбитый приз также останется у француза.

«Честно, я даже не знаю, где мой трофей, мой сломанный трофей. Наверное, команда о нем позаботилась, я оставил его в хороших руках.

Обе части? Да, обе части.

Не знаю, что происходит, однако я получу новый кубок – это я знаю. Но мне нужен сломанный. Где разбитый трофей? Вот в чем вопрос. Новый не имеет значения – это не часть истории Гран-при.

Мне нужен разбитый трофей, потому что это часть моего пути к подиуму. Новый не будет пахнуть алкоголем, шампанским и так далее», – объяснил гонщик перед Гран-при Италии .

Аджар сломал трофей за 3-е место на Гран-при Нидерландов

Аджар получит новый трофей за 3-е место. Разбитый также останется у Изака как «символ легендарного момента»