  • Лиам Лоусон: «Я не обвиняю всех подряд, как Сайнс. В Нидерландах Карлос атаковал, а меня посчитали агрессивным»
4

Лоусон признался, что не понимает поведение Сайнса после аварии.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о бурной реакции соперника из «Уильямса» Карлоса Сайнса, который получил штраф на Гран-при Нидерландов.

«Правила такие, какие они есть. Мы все порой не соглашаемся с ними, или нам кажется, что они неправильные.

И в прошлом году случались моменты, когда я пробовал обогнать по внешней, был гораздо ближе к обгону, чем Карлос, и мне все равно не оставляли места. Мне всегда казалось, что это несправедливо. Но таковы правила.

Не знаю, почему меня посчитали агрессивным, если другой болид меня обгонял. Я просто защищался. И, повторюсь, если бы я был виноват, то получил бы штраф.

Он пытался обогнать по внешней, и его передняя ось не находилась там, где должна была [чтобы иметь право на пространство]. И почему-то меня считают агрессивным. Я не понимаю.

Это испортило мне гонку. Потенциально мы могли попасть двумя машинами в топ-5, однако я не обвиняю всех подряд по радио или в прессе. Таким был его подход после гонки, но не знаю, почему он так сильно расстроен, честно. Если бы я его обгонял, я бы понял, почему он расстроен сильнее. Но атаковал он – и получил штраф.

На мой взгляд, в последние годы были предприняты очень позитивные шаги [по изменениям правил]. Да, как я уже говорил, может, они не всегда идеальны, но я также понимаю, что гайдлайны не могут нравиться всем 20 пилотам, которые просят о разных вещах», – произнес Лиам перед Гран-при Италии.

Сайнс о столкновении с Лоусоном: «Если судьи считают, что я заслужил 10-секундный штраф, они не соответствуют уровню «Формулы-1»

Карлос Сайнс: «Уильямс» изучает, можно ли оспорить штраф в Нидерландах. Стюарды сами поняли, что решение не лучшее»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
регламент
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
logoФИА
Гран-при Нидерландов
Гран-при Италии
