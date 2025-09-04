«Уильямс» запросил право на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах
«Уильямс» подтвердил намерение оспорить решение стюардов на Гран-при Нидерландов.
Карлос Сайнс получил десятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном.
Перед Гран-при Италии «Уильямс» запросил право на пересмотр момента. В ФИА должны решить, имеются ли у британской команды новые и существенные доказательства – это необходимое условие для повторного рассмотрения эпизода по существу.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Люка Смита
