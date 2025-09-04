0

«Уильямс» запросил право на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах

«Уильямс» подтвердил намерение оспорить решение стюардов на Гран-при Нидерландов.

Карлос Сайнс получил десятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном.

Перед Гран-при Италии «Уильямс» запросил право на пересмотр момента. В ФИА должны решить, имеются ли у британской команды новые и существенные доказательства – это необходимое условие для повторного рассмотрения эпизода по существу.

Карлос Сайнс: «Уильямс» изучает, можно ли оспорить штраф в Нидерландах. Стюарды сами поняли, что решение не лучшее»

Алекс Албон: «У гонщика есть своя версия правил в каком-то роде. Лоусон виноват в аварии с Сайнсом – мне было очевидно»

