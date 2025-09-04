  • Спортс
  • Макс Ферстаппен о длительности Гран-при: «Ф-1» не должна делать слишком безумные вещи. Спринты – это уже достаточно безумно»
Макс Ферстаппен о длительности Гран-при: «Ф-1» не должна делать слишком безумные вещи. Спринты – это уже достаточно безумно»

Ферстаппен высказался о спринтах в «Ф-1» и сокращении гонок.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал потенциальное сокращение длительности гонок, а также возможное увеличение количества спринтов.

«Да, я вижу плюсы. Люди зарабатывают больше денег.

Что касается моего мнения, я уже много раз высказывался. Но я понимаю, почему так поступают. Конечно, я могу понять, что фанатам, которые приходят на трибуны, интереснее смотреть гонки, чем практики, когда машины просто проезжают круги. Для нас же тренировки очень важны, хотя я понимаю, что фанатам может быть скучно.

Однако «Ф-1» была такой с 1950-х. Я понимаю, что спорт эволюционирует и все такое, но мы не должны делать слишком безумные вещи. На мой взгляд, спринты – это уже достаточно безумно.

Вы все знаете, что я думаю о спринтах. Что касается длительности гонок – думаю, [сейчас] все нормально. Да, иногда это полтора часа, иногда ближе к [двум].

В других видах спорта тоже бывают захватывающие игры, а случаются и абсолютно скучные, когда ты засыпаешь. Спорт не может всегда быть захватывающим – если он всегда будет захватывающим, это тоже наскучит», – подчеркнул нидерландец.

Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»

Эстебан Окон: «Можно сократить гонку в Сингапуре, но не в Монце или Спа»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
