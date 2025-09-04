Ландо Норрис: «Стелла и Браун извинились, но сход – не их вина. «Макларен» должен гордиться 60 гонками без технических проблем»

«Макларен» извинился перед Норрисом за поломку.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис сообщил о реакции боссов Андреа Стеллы и Зака Брауна на техническую проблему, из-за которой произошел сход на Гран-при Нидерландов .

«Это не вина Андреа, не вина Зака. Мы провели где-то 60 гонок без технических отказов, без каких-либо проблем. Полагаю, для нас это рекорд. Мы должны гордиться этим.

Просто не повезло. Дело не в чьем-либо просчете. Просто сошлись разные факторы.

Андреа и Зак извинились, так как посчитали, что нужно извиниться, но это не их вина. Они извинились, потому что решили, что подвели меня – так же, как я извиняюсь, когда считаю, что подвел команду.

А в остальном – это жизнь. Ничего не поделаешь. Впереди много гонок – нужно постараться отыграть очки, которые я потерял в прошлый уик-энд. Я должен смотреть только вперед, а не в обратном направлении.

Если я проиграю титул из-за очков, потерянных в прошлый уик-энд, будет обидно, но такова жизнь. Значит, мне нужно будет двигаться вперед, попробовать выступить лучше в следующем году.

Я не желаю неудачи никому. Просто мне не повезло, и в этот уик-энд надо постараться выступить лучше», – сказал Ландо.

