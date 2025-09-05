Оскар Пиастри о борьбе с Норрисом за титул: «Не жду больших изменений. Продолжим бороться»

Пиастри оценил шансы Норриса на победу в чемпионате.

Пилот «Макларена » считает, что его напарник Ландо Норрис все еще остается в борьбе за титул.

После схода на Гран-при Нидерландов британец уступает лидеру зачета 34 очка.

«Теперь все немного сложнее, но я не жду больших изменений. Думаю, мы продолжим бороться друг с другом таким же образом, как и до этого. Будем так же рисковать.

Мы оба стараемся быть настолько быстрыми, насколько можем. Мы не сдерживаемся. Так что я не думаю, что что-то поменяется.

[По опыту в одной из младших серий] это не комфортный отрыв. У меня было и более серьезное преимущество – и перед финальной гонкой оно практически полностью испарилось. Пока еще слишком рано делать какие-то расчеты или довольствоваться другими позициями, кроме первой.

Так что мой подход остается прежним. И это не изменится, пока отрыв в чемпионате не будет значительно больше или пока не останется меньше гонок до конца сезона», – отметил Пиастри .

«Мне не нужна ментальность «пошел ты на хрен». Норрис пережил синдром самозванца и идет за титулом «Ф-1»

