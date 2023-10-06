Шарль Леклер: «У нас возникали проблемы с машиной на высоких скоростях»

Леклер рассказал о проблемах с шинами в квалификации к Гран-при Катара.

Пилот « » закончил сессию с 5-м результатом (после аннулированных кругов Норриса и Пиастри), признав, что у него возникали трудности с прогревом шин.

«У нас возникали проблемы с машиной на высоких скоростях. Из-за этого на быстром круге мне пришлось сбрасывать скорость в том месте, где на самом деле нужно было атаковать на пределе – что было не слишком здорово.

Мы потеряли там много времени, да и в целом у нас были проблемы с самого первого круга. На втором подряд быстром круге ситуация улучшалась, но каждый раз, когда нужно было проехать круг сразу после выезда из боксов, у нас начинались сумасшедшие проблемы с задними шинами.

Думаю, этим и объясняется такое выступление в третьем сегменте. Потому что в первой попытке я смог проехать всего один быстрый круг. Мне пришлось бросить его по той же причине, о которой я уже говорил, а во второй попытке у нас была возможность проехать всего один быстрый круг подряд, что мы и сделали. Так что да, в целом мы выжали из ситуации максимум. Завтра нужно хорошо поработать и постараться сразу же найти темп», – рассказал .

«Ф-1» в Катаре – жаркая гладиаторская бойня: +40 по Цельсию, песчаная буря, поребрики-палачи. И поул – у Ферстаппена с отрывом в полсекунды