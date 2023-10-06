Кристиан Хорнер об 11-й команде: «Это проблема ФИА и «Либерти Медиа». Думаю, «Андретти» нужен собственный мотор»

Кристиан Хорнер рассказал, как следует поступить «Андретти».

На днях приняла заявку американской команды. Однако, прежде чем ее признают 11-м участником «Ф-1», вопрос должен рассмотреть владелец коммерческих прав чемпионата.

«Я рассматриваю это как проблему ФИА и «Либерти Медиа». ФИА – регулятор. «Либерти» – промоутер, и поэтому они контролируют финансирование спорта.

Когда приходит еще одна команда – как ее будут финансировать? Думаю, им всем нужно собраться вместе и прийти к нам с предложением того, чего они хотят.

По-моему, приход «ДМ» [«Дженерал Моторс»] в «Формулу-1» – это позитивное явление. Мы видим возвращение «Форда» в 2026-м (будет сотрудничать с « » – Sports.ru). «Форд» против «ДМ» – было бы потрясающе.

Думаю, им [«ДМ» и «Андретти»] нужен собственный мотор. Посмотрите на то, как в спорт пришла «Ауди»: они купили уже существующую команду и франшизу. Следует ли другим поступать по-иному?

Я считаю, «Либерти» и ФИА нужно поговорить между собой и прийти к нам с общей позицией. Потому что нельзя создавать правило для одних и еще одно правило для других», – сказал .

Фредерик Вассер о заявке «Андретти»: «Три-четыре года назад половина пелотона была на грани банкротства. Нам следует избегать высокомерия»