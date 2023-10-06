Кристиан Хорнер об 11-й команде: «Это проблема ФИА и «Либерти Медиа». Думаю, «Андретти» нужен собственный мотор»

Теги ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Андретти Автоспорт Авто

Кристиан Хорнер рассказал, как следует поступить «Андретти».

На днях ФИА приняла заявку американской команды. Однако, прежде чем ее признают 11-м участником «Ф-1», вопрос должен рассмотреть владелец коммерческих прав чемпионата.

«Я рассматриваю это как проблему ФИА и «Либерти Медиа». ФИА – регулятор. «Либерти» – промоутер, и поэтому они контролируют финансирование спорта.

Когда приходит еще одна команда – как ее будут финансировать? Думаю, им всем нужно собраться вместе и прийти к нам с предложением того, чего они хотят.

По-моему, приход «ДМ» [«Дженерал Моторс»] в «Формулу-1» – это позитивное явление. Мы видим возвращение «Форда» в 2026-м (будет сотрудничать с «Ред Булл» – Sports.ru). «Форд» против «ДМ» – было бы потрясающе.

Думаю, им [«ДМ» и «Андретти»] нужен собственный мотор. Посмотрите на то, как в спорт пришла «Ауди»: они купили уже существующую команду и франшизу. Следует ли другим поступать по-иному?

Я считаю, «Либерти» и ФИА нужно поговорить между собой и прийти к нам с общей позицией. Потому что нельзя создавать правило для одних и еще одно правило для других», – сказал Хорнер.

Фредерик Вассер о заявке «Андретти»: «Три-четыре года назад половина пелотона была на грани банкротства. Нам следует избегать высокомерия»

1 комментарий

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<~Inter~>
А что мешает им покупать моторы как остальные команды? Хорнер так сказал будто все 10 команд разрабатывают свои моторы. Касательно покупки другой команды, то вроде Андретти не раз пытались это сделать, но никто же не пытается ввести с ними переговоры по более-менее адекватной стоимости
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