Фредерик Вассер о заявке «Андретти»: «Три-четыре года назад половина пелотона была на грани банкротства. Нам следует избегать высокомерия»

Фредерик Вассер не в восторге от возможного появления новой команды в «Ф-1» .

Ранее ФИА одобрила заявку американской команды «Андретти», которая должна стать 11-й в «Формуле-1».

«Не секрет, что я не большой фанат [расширения состава участников]. Нужно держать в уме, что три-четыре года назад половина пелотона была на грани банкротства. Нам следует избегать высокомерия. «Ф-1» сейчас проходит определенный жизненный цикл. Мы не знаем, что может случиться до 2030 года.

У меня не было доступа к досье «Андретти». Первый вопрос: «В чем здесь ценность для самого чемпионата?» У нас уже есть десятая команда, которая как раз американская, – это «Хаас». У нас есть американский пилот [Логан Сарджент из «Уильямса»]. Для меня вопрос заключается в том, какую ценность несет в себе « », – рассказал руководитель « ».

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