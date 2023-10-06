Гельмут Марко о поуле Ферстаппена: «По крайней мере, Макс в первой попытке оптимально проехал свой круг»

Марко остался доволен выступлением «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Катара.

Советник « » отметил, что команде удалось подобрать подходящие настройки, и сумел выиграть поул, даже допустив ошибку на втором быстром круге.

В то же время , по мнению Марко, еще может отыграться за счет большего числа комплектов свежих шин, которые остались в его распоряжении на оставшиеся сессии.

«Самое главное – это то, что изменения, которые мы внесли в настройки болида после первой практики, сработали неплохо и дали нам очевидное преимущество. И что Макс, по крайней мере, в первой попытке, оптимальным образом проехал свой круг.

Что касается Переса, то у нас в запасе достаточно комплектов шин и работаем мы точно по плану. Так что у Чеко есть преимущество в виде двух свежих оставшихся комплектов: и с этой точки зрения ему нужно смотреть на ситуацию позитивно», – рассказал .

«Ф-1» в Катаре – жаркая гладиаторская бойня: +40 по Цельсию, песчаная буря, поребрики-палачи. И поул – у Ферстаппена с отрывом в полсекунды