Джордж Расселл: «Не ожидали, что окажемся на 2 и 3 месте на стартовой решетке. Это стало приятным сюрпризом»

Расселл доволен квалификационным темпом «Мерседеса» во второй половине сезона.

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, отметив, что 2 и 3 места стали для команды приятным сюрпризом.

«Интересно, что во второй половине сезона мы стали регулярно демонстрировать просто отличный квалификационный темп в сравнении с тем, что было на старте сезона, и сейчас я очень уверенно чувствую себя за рулем болида.

В этот уик-энд мы определенно не ожидали, что окажемся на 2 и 3 месте на стартовой решетке. Это стало действительно приятным сюрпризом. Да, конечно, Ландо Норрис мог оказаться впереди нас, и его незначительный выезд за пределы трассы (который привел к аннулированию круга) никак не повлиял бы на его время на круге. Так что мы понимаем, что сейчас находимся на полшага позади « »

Но в то же время, как я уже говорил, в данный момент мы главным образом боремся в « », именно это является нашей целью на остаток сезона, и теперь нам нужно просто заработать как можно больше очков, чтобы закрепиться на втором месте в общем зачете», – рассказал .

«Ф-1» в Катаре – жаркая гладиаторская бойня: +40 по Цельсию, песчаная буря, поребрики-палачи. И поул – у Ферстаппена с отрывом в полсекунды