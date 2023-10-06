Ферстаппен сравнялся с Росбергом по поулам, повторив свой показатель 2021 года

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Катара.

Поул стал для двукратного чемпиона «Формулы-1» 30-м в карьере. Макс делит восьмую строчку в истории по данному показателю с обладателем титула 2016 года Нико Росбергом. Лидером остается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (104).

Нидерландец повторил свое лучшее достижение по количеству поул-позиций за сезон, установленное в 2021 году – десять. Абсолютный рекорд принадлежит Себастьяну Феттелю – 15 поулов в 2011-м.

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1 комментарий

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Спортс Помойка
ЕмА-е. Льюису не на что жаловаться в этой жизни.))) В принципе.
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