Ферстаппен сравнялся с Росбергом по поулам, повторив свой показатель 2021 года

Гонщик « » Макс Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Катара.

Поул стал для двукратного чемпиона «Формулы-1» 30-м в карьере. Макс делит восьмую строчку в истории по данному показателю с обладателем титула 2016 года . Лидером остается пилот « » (104).

Нидерландец повторил свое лучшее достижение по количеству поул-позиций за сезон, установленное в 2021 году – десять. Абсолютный рекорд принадлежит Себастьяну Феттелю – 15 поулов в 2011-м.

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

Макс Ферстаппен: «Сложно пилотировать на этом новом асфальте. Со сцеплением тут проблемы»

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