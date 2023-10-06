Макс Ферстаппен: «Сложно пилотировать на этом новом асфальте. Со сцеплением тут проблемы»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Макс Ферстаппен считает, что «Ред Булл» ждет нелегкая суббота в Катаре .

«Отличное начало уик-энда. Довольно сложно пилотировать на этом новом асфальте. Его еще нужно обкатать. Со сцеплением тут проблемы. Как только переборщишь с ускорением, заднюю часть сразу же сносит.

Конечно, я очень счастлив быть на поуле. Хороший день для нас. Хочу выиграть в воскресенье. Мы взяли поул, так что, разумеется, хочется победить и в гонке. Но сначала нужно убедиться, что завтра все пройдет хорошо. По-моему, болид быстрый. Завтра будет посложнее заставить шины работать.

Уик-энд отлично стартовал, машина в порядке. Это все, на что я на самом деле рассчитываю», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

7 комментариев

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Bzz Pvz
Величайший гонщик всё таки.
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Мадина Уйгурова
Ответ Женя Дерунов
превознемогает асфальт))))все по лекалам чемпионов.
🤦🤦🤦
+5
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Антон Якимцев
Ответ Женя Дерунов
превознемогает асфальт))))все по лекалам чемпионов.
Евгений, у тебя проблемы.
+2
0
+2
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Алекс Клиторман
Ответ Великий Алонсо
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🤡🤡🤡
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