Карлос Сайнс: «У меня были проблемы с балансом болида. Теперь будем упорно бороться, чтобы отыграться»
Карлос Сайнс надеется отыграться после неудачи в квалификации к Гран-при Катара.
Пилот «Феррари» закончил сессию на 12-й позиции, отметив, что рассчитывал на большее.
По словам Сайнса, он постарается лучше выступить в трех оставшихся сессиях.
«Это была трудная пятница. У меня были проблемы с балансом болида, в квалификации мне не удавалось поймать хорошее сцепление с трассой.
Очевидно, что я не слишком доволен результатом, но посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Надеюсь, к спринту мы сможем перевернуть ситуацию, а в воскресенье будем упорно бороться, чтобы отыграться», – рассказал Сайнс.
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