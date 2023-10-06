Карлос Сайнс: «У меня были проблемы с балансом болида. Теперь будем упорно бороться, чтобы отыграться»

Карлос Сайнс надеется отыграться после неудачи в квалификации к Гран-при Катара.

Пилот « » закончил сессию на 12-й позиции, отметив, что рассчитывал на большее.

По словам Сайнса, он постарается лучше выступить в трех оставшихся сессиях.

«Это была трудная пятница. У меня были проблемы с балансом болида, в квалификации мне не удавалось поймать хорошее сцепление с трассой.

Очевидно, что я не слишком доволен результатом, но посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Надеюсь, к спринту мы сможем перевернуть ситуацию, а в воскресенье будем упорно бороться, чтобы отыграться», – рассказал .

«Ф-1» в Катаре – жаркая гладиаторская бойня: +40 по Цельсию, песчаная буря, поребрики-палачи. И поул – у Ферстаппена с отрывом в полсекунды