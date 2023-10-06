Оскар Пиастри: «Я просто немного перестарался на последнем круге. Жаль, что так вышло»

Пиастри расстроен из-за неудачи в квалификации к Гран-при Катара.

Пилот « » показал четвертое время, которое превратилось в третье после того, как лучший круг аннулировали у напарника Пиастри Ландо Норриса.

Однако чуть позже, когда Пиастри уже пришел на интервью призеров, выяснилось, что его последний круг тоже был удален из-за нарушений границ трассы. В результате в воскресной гонке Пиастри будет стартовать шестым.

«Я просто немного перестарался на последнем круге. Жаль, что так вышло, ведь наша машина была очень быстра.

Завтра у нас будет новая попытка – в квалификации к спринту, а потом в самом спринте. Посмотрим, что мы сможем сделать.

Борьба была очень плотной, в таких условиях легко допустить ошибку, потому что покрытие трассы очень скользкое. Условия явно не облегчили нам жизнь», – рассказал Пиастри.

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили