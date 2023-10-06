Тото Вольфф: «Построил дома личный пит-уолл, так что я в полной мере вовлечен в работу команды»

Вольфф рассказал о сроках возвращения к активной работе.

Исполнительный директор «Мерседеса» пропускает уже второй этап подряд – после Гран-при Японии Тото не приехал и в Катар.

По словам , это не мешает ему работать с командой, что уже подтверждал Льюис Хэмилтон.

«Операция прошла как нельзя лучше. Возможно, я немного переусердствовал с тренировками во время реабилитации. В любом случае, врач сказал мне, что длительные перелеты мне пока противопоказаны. И я прямо дома построил себе личный пит-уолл, так что я в полной мере вовлечен в работу команды.

Что касается сражения Льюиса с Джорджем в Японии, то я не слишком нервничал – это ведь не борьба за победу или титул. Если кто-то начинает перебарщивать, мы говорим ребятам соблюдать порядок. В итоге я действительно принял решение об использовании командой тактики.

Титул «Ред Булл»? Я поздравлю Марко по WhatsApp. Несмотря на все это соперничество, нужно оставаться настоящим спортсменом. Машина, команда, гонщик – именно они сейчас задают ориентир для всех остальных. Их можно только поздравить.

Возможна ли победа в Катаре? Нет. Наша машина слишком непредсказуемо ведет себя на трассах с большим количеством поворотов. В Мексике и Бразилии шансы будут выше, да и я сам успею восстановиться и буду на месте», – рассказал Вольфф.

Вольфф из дома передал приказ Расселлу пропустить Хэмилтона. Босс «Мерседеса» не отправился на Гран-при Японии из-за операции (AMuS)