Вольфф из дома передал приказ Расселлу пропустить Хэмилтона. Босс «Мерседеса» не отправился на Гран-при Японии из-за операции (AMuS)

Теги Гран-при Японии Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Жером Д′Амброзио Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф влиял на решения команды на Гран-при Японии, несмотря на пропуск этапа.

Босс не отправился в Сузуку из-за операции на колене, его замещал директор по развитию гонщиков и экс-пилот «Формулы-1» Жером Д′Амброзио.

Гонщики «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон жестко сражались на протяжении заезда. На заключительных кругах стало ясно, что стратегия Расселла с одним пит-стопом не оправдалась. Напарники оказались под давлением со стороны пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, и «Мерседес» приказал Джорджу пропустить Льюиса, который ехал на более свежих покрышках. В итоге семикратный чемпион «Формулы-1» занял пятое место, его партнер по команде проиграл Сайнсу и финишировал седьмым.

По информации Auto Motor und Sport, приказ на мостик передал Вольфф, следивший за Гран-при из дома.

Карлос Сайнс: «Вероятно, мне не хватило пары кругов, чтобы достать Хэмилтона»

Джордж Расселл о сражении с Хэмилтоном: «Лично я считаю, что это были гонки – жесткая, но честная борьба»

2 комментария

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Luca di Montezemolo
Наверное пока я решил сделать перерыв, Рассел стал 10 кратным чемпионом, потому что постоянно читаю что какие то проблемы у мерсов с приказами и тактикой, хотя даже в Феррари их нет, и слить ради победы могут эклера.
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Dart_Yoda
Очевидное решение ведь. Или в Мерседес без приказов Тотошки даже отлить нельзя?
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