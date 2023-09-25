Вольфф из дома передал приказ Расселлу пропустить Хэмилтона. Босс «Мерседеса» не отправился на Гран-при Японии из-за операции (AMuS)

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» влиял на решения команды на , несмотря на пропуск этапа.

Босс не отправился в Сузуку из-за операции на колене, его замещал директор по развитию гонщиков и экс-пилот «Формулы-1» Жером Д′ .

Гонщики « » Джордж Расселл и жестко сражались на протяжении заезда. На заключительных кругах стало ясно, что стратегия Расселла с одним пит-стопом не оправдалась. Напарники оказались под давлением со стороны пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, и «Мерседес» приказал Джорджу пропустить Льюиса, который ехал на более свежих покрышках. В итоге семикратный чемпион «Формулы-1» занял пятое место, его партнер по команде проиграл Сайнсу и финишировал седьмым.

По информации Auto Motor und Sport, приказ на мостик передал Вольфф, следивший за Гран-при из дома.

Карлос Сайнс: «Вероятно, мне не хватило пары кругов, чтобы достать Хэмилтона»

Джордж Расселл о сражении с Хэмилтоном: «Лично я считаю, что это были гонки – жесткая, но честная борьба»