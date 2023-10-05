Шарль Леклер: «Удовлетворение от прогресса в разработке болида перевешивает подавленность от такого отставания от «Ред Булл»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер рассчитывает на прогресс болида «Феррари» в сезоне-2024.

Пилот Скудерии отметил, что те знания, которые команда получила в последних гонках, должны помочь достичь прорыва в работе над болидом для следующего сезона.

И что перспектива бороться с «Ред Булл» в 2024 году перевешивает разочарование от отставания в нынешнем сезоне.

«С одной стороны вы в первую очередь всегда должны смотреть на себя – и тут мне кажется, что со второй половины сезона, с этапа в Зандворте, мы многому научились. С этой точки зрения мы довольны.

С другой стороны мы, разумеется, понимаем и то, что «Ред Булл» по-прежнему находится далеко впереди. «Макларен» тоже вышел на пик формы, а когда это происходит, они смотрятся очень сильно – например, как это было на «Сузуке».

Но да, в целом удовлетворение от того, что мы выяснили с точки зрения разработки болида, перевешивает подавленность от такого отставания от «Ред Булл». Просто потому что с этими новыми знаниями мы способны сделать значительный шаг вперед, который, как мы надеемся, поможет нам приблизиться к «Ред Булл», – рассказал Леклер.

Почему «Феррари» провалилась? Кто больше виноват – команда, уровень машины или Леклер?

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