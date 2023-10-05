Макс Ферстаппен: «Формат уик-энда со спринтом не кажется удовлетворительным. Ты заранее понимаешь, чего ждать в гонке»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Ферстаппен по-прежнему выступает против формата уик-энда «Ф-1» со спринтом.

Пилот «Ред Булл» рассказал, что подходит к Гран-при Катара с обычным настроем – даже учитывая то, что может стать чемпионом 2023 года уже по результатам спринта.

Ферстаппен также высказался о том, что все еще предпочитает классический формат гоночного уик-энда, а наличие спринта снижает интерес зрителей к воскресной гонке.

«Не то чтобы это стало полной неожиданностью – я знаю, что могу выиграть чемпионат здесь, а могу на следующем этапе. Это мало что меняет. Я знаю, что выиграв в субботу – или приехав на каком-то другом месте, – я выиграю чемпионат. Но в основном я сосредоточен на главной задаче – выступить хорошо и как можно лучше провести гоночный уик-энд.

И лично я предпочитаю обычный формат гоночного уик-энда, мне он кажется интереснее. В особенности это касается квалификации – там ты можешь атаковать на пределе, потому что знаешь, чем вы занимались в практиках.

Например, если бы на «Сузуке» мы отправились в квалификацию после первой же практики, риск серьезных аварий был бы заметно выше.

Этот формат не кажется удовлетворительным. Как я всегда говорил, результат спринта заранее дает вам понять, примерно чего стоит ожидать в гонке. И ты понимаешь, чего ожидать – тебе больше не кажется, что «этот парень мог отлично провести квалификацию, но в гонке он может отвалиться назад.

Так что спринт в некоторой степени снижает интерес и элемент неожиданности в отношении гонки. Я помню, что будучи еще обычным болельщиком и смотря на гонки «Формулы-1» со стороны ты до гонки зачастую не мог предсказать, кто окажется быстрее на длинной дистанции.

Ты смотрел квалификацию, восхищался обладателем поула, но потом задумывался о том, что в гонке его машина может оказаться не столь быстрой, ясности не было. А потом наступало воскресенье, и в гонке все лидеры начинали терять позиции.

В то время как при наличии спринта все это…исчезает. Ты как бы заранее понимаешь – если ничего не случится, если лидер не попадет в аварию или вроде того, то именно он точно выиграет гонку», – рассказал Ферстаппен.

Почему «Феррари» провалилась? Кто больше виноват – команда, уровень машины или Леклер?

2 комментария

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mclaren-honda
Длинные серии кругов в практике тогда тоже нужно запретить, чтобы никто не знал настоящего гоночного темпа
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Schiaff1no
Ответ mclaren-honda
Длинные серии кругов в практике тогда тоже нужно запретить, чтобы никто не знал настоящего гоночного темпа
Да вообще отменить некоторые сезоны, ведь понятно, чего ждать в гонках. Интерес снижается.
Мне кажется он уже троллит
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