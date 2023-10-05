Серхио Перес: «Второе место в общем зачете важно для меня»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Катара Авто

Перес хочет финишировать вторым в общем зачете по итогам сезона.

Пилот «Ред Булл» рассказал о целях на остаток сезона и поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Катара.

«Второе место в общем зачете важно для меня, ведь это максимально высокая позиция, на которой сейчас можно оказаться. Думаю, каждый гонщик всегда стремится выступать как можно лучше. У нас были некоторые проблемы, которые бы хотелось оставить позади.

Думаю, что здесь нас ждет примерно такой же уик-энд, как в Японии, учитывая наличие большого количества скоростных поворотов. Хотя условия будут совсем другими. Ветер здесь очень непредсказуемым, а еще погода будет намного теплее. В целом нас ждет интересный уик-энд, в том числе из-за песка. Только сложнее станет и из-за того, что этап проводится вечером», – рассказал Перес.

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам

4 комментария

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ALMANAC
Там еще за чемпионство можно побороться в спринте Катара)
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Евгений Потапенко
конечно, а то можно оказаться без места вообще, или бороться за второе с конца.
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ffmp
Ответ ALMANAC
Там еще за чемпионство можно побороться в спринте Катара)
+, подбить напарника, и завоевать подиум. И так нужно будет в каждой гонке, и чем дальше, тем больше первых мест нужно будет. Шансы все еще есть! Помню в начале года говорил что будет бороться за титул, еще не все потеряно 🇲🇽
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ALMANAC
Ответ ffmp
+, подбить напарника, и завоевать подиум. И так нужно будет в каждой гонке, и чем дальше, тем больше первых мест нужно будет. Шансы все еще есть! Помню в начале года говорил что будет бороться за титул, еще не все потеряно 🇲🇽
Да тоже надеялся, что после 4 этапа, Чеко включит Росберга на весь сезон и поборется
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