Серхио Перес: «Второе место в общем зачете важно для меня»

Перес хочет финишировать вторым в общем зачете по итогам сезона.

Пилот «Ред Булл» рассказал о целях на остаток сезона и поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Катара.

«Второе место в общем зачете важно для меня, ведь это максимально высокая позиция, на которой сейчас можно оказаться. Думаю, каждый гонщик всегда стремится выступать как можно лучше. У нас были некоторые проблемы, которые бы хотелось оставить позади.

Думаю, что здесь нас ждет примерно такой же уик-энд, как в Японии, учитывая наличие большого количества скоростных поворотов. Хотя условия будут совсем другими. Ветер здесь очень непредсказуемым, а еще погода будет намного теплее. В целом нас ждет интересный уик-энд, в том числе из-за песка. Только сложнее станет и из-за того, что этап проводится вечером», – рассказал Перес.

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