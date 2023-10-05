Мика Хаккинен: «Гонка за вице-чемпионство далеко не закончена»

Мика Хаккинен рассказал об оставшихся интригах сезона-2023.

По мнению двукратного чемпиона «Формулы-1», пилот «Ред Булл» не гарантировал себе второе место в личном зачете. Хаккинен ожидает, что на Гран-при Катара напарник Переса Макс Ферстаппен оформит свой третий титул, в то время как предсказать призеров гонки трудно.

«Гонка за второе место в чемпионатах пилотов и команд далеко не закончена, и мне очень интересно за ней наблюдать. Впереди шесть гонок, и Льюис [Хэмилтон] отстает от Серхио всего на 33 очка, а на четвертой позиции в 16 баллах от Льюиса. Большой успех любого из них окажет существенное влияние на чемпионат. Стоит напомнить, что в 2021-м на подиуме в Катаре были Льюис, Макс и Фернандо!

В чемпионате конструкторов «Феррари» в 20 очках позади «Мерседеса», а «Ред Булл» уже оформил титул в Японии. Скудерия завоевала три подиума с Бельгии, в том числе блестящую победу в Сингапуре – есть ощущение рывка в стиле « ». Так что « » придется потрудиться, чтобы сохранить свое небольшое преимущество.

Нет сомнений, что на быстрой трассе Макс Ферстаппен будет гнать на полную ради победы в чемпионате 2023 года, однако борьба за оставшиеся призовые места в спринте и воскресной гонке окажется напряженной. В 2021-м доминировал Льюис Хэмилтон, но сейчас серьезным соперником «Мерседеса» станут «Макларен» и «Феррари» позади доминирующего «Ред Булл» Макса», – поделился мнением Мика.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2023

Ферстаппену для чемпионства хватит 6-го места в спринте на Гран-при Катара